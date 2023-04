Erik Boertjes (Allianz): 'Instructie wint het van telematica bij terugdringen schadelast'

Is telematica de oplossing voor schadelastreductie in het zakelijke wagenpark? “Ja”, zegt Erik Boertjes, head of Automotive Partnerships bij Allianz. “In theorie heeft het zeker potentie, al is die lastig in een getal uit te drukken.”