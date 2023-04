Wille (Novulo) verbaasd over 'luxe die branche heeft om nauwelijks te innoveren'

Het gevoel gevangen te zitten in een verouderde softwareoplossing. Frank Wille, oprichter van composable low-code platform Novulo, ziet het bij veel assurantiebedrijven. Maar dat is helemaal niet nodig volgens hem. Composable insurance moet deze bedrijven bevrijden. In gesprek met AM legt hij uit hoe dit werkt en vertelt hij alles over de Assurantie Developers Community.