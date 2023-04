Meer verkeersdoden in 2022

In 2022 kwamen 737 mensen om door een verkeersongeval, 155 meer dan in 2021. Daarmee is het aantal verkeersdoden het hoogst sinds 2008. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers nam het sterkst toe onder fietsers van 75 jaar of ouder. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de nieuwste cijfers.