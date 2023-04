Achmea Bank investeert in DMFCO

Achmea Bank en vermogensbeheerder DMFCO gaan samenwerken op het gebied van hypotheken. Achmea Bank treedt toe tot het platform van DMFCO en streeft ernaar in de komende drie jaar in totaal 1,5 miljard euro te investeren in hypotheken die worden verstrekt onder het label MUNT Hypotheken.