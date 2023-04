Terugblik op AMhypotheken 2023

Inspiratie, netwerken én fun. Dat waren de ingrediënten van AMhypotheken 2023. Het evenement waar meer dan 150 professionals uit de hypothekenbranche op afkwamen, vond plaats bij AMAZE in Amsterdam. Fotograaf Koos Groenewold was ook in Amsterdam en legde met zijn camera de dag op de gevoelige plaat vast.