NVF-directeur: ‘Persoonlijke lening bij verhoging hypotheek vaak beste advies’

Woningbezitters die (duurzaam) in hun eigen huis willen investeren worden in het gesprek met de hypotheekadviseur vrijwel standaard richting een kleine, aanvullende hypotheek geadviseerd. Terwijl een persoonlijke lening zowel qua kosten als voorwaarden veel beter aansluit, betoogt Klaas-Jan Dantuma, directeur van de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs en -bemiddelaars (NVF). Waarom het consumptief krediet zelden van stal wordt gehaald? De beperktere kennis van de hypotheekadviseur op dat gebied lijkt daar mede debet aan, schat Dantuma in.