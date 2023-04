MS Amlin en Differ Solutions introduceren nieuwe garage aanmeldtool

MS Amlin heeft samen met softwareontwikkelaar Differ Solutions een nieuwe aanmeldtool uitgebracht. De tool, die is gericht op garageverzekeringen, is een software waarin alle soorten voertuigen 24/7 aangemeld kunnen worden. Door de gepersonaliseerde functionaliteiten is de software minder foutgevoelig, beloven de twee partijen. Met de introductie spelen MS Amlin en Differ Solutions in op de vraag van garagebedrijven voor een overkoepelende tool om voertuigen aan- en af te melden.