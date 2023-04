Onderzoek: versnelling van verduurzaming onder mkb-bedrijven

Twee derde van de mkb-bedrijven verwacht dit jaar meer aan verduurzaming te doen. Dit omdat grote afnemers dat van ze eisen of door regelgeving vanuit de overheid. Ook speelt de gascrisis een rol bij de plannen. Dit geven mkb-bedrijven aan in een onderzoek van ING. 70 procent van de ondervraagde bedrijven wil van het gas af, waarvan bijna 50 procent dat dit of volgend jaar nog wil realiseren.