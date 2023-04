Lange rentevaste periodes biedt grootbanken stabiliteit

Ondanks turbulentie in de economie en de wereldpolitiek zijn de vier Nederlandse grootbanken solide 2023 ingegaan. Het Nederlandse bankwezen blijkt goed in staat te zijn om te profiteren van de gestegen rentes, terwijl de daaraan gekoppelde risico’s lijken mee te vallen. Dit blijkt uit het rapport State of the Banks van KPMG. In het onderzoek zijn de cijfers van ING, Rabobank, ABN Amro en Volksbank vergeleken.