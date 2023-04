NN lanceert Aanvullende PensioenOpbouw

Vanaf nu is het mogelijk om bij Nationale-Nederlanden Bank een aanvullend pensioen op te bouwen, met sparen of beleggen of een combinatie ervan. Uit onderzoek vanuit Nationale Nederlanden onder onafhankelijke financieel adviseurs blijkt er behoefte aan een pensioenproduct dat meer flexibiliteit in vermogensopbouw biedt.