Advieskeuze krijgt financieel dienstverleners vaak slecht te pakken

Bijna de helft van de financieel dienstverleners zijn telefonisch slecht bereikbaar. Dit concludeert Advieskeuze over het eerste kwartaal van 2023. Advieskeuze deed 5.156 belpogingen om financieel dienstverleners te informeren over het platform, maar kreeg in 43,7 procent van de pogingen geen bereik.