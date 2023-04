De Hypotheekshop: doorstromers zetten rente langer vast dan starters

Voor de vijfde week op rij daalde de hypotheekrente. De vaste hypotheekrente per saldo is slechts beperkt gestegen met het totaalgemiddelde van 5, 10, 20 en 30 jaar vast met en zonder NHG, van 4,05 procent begin juli 2022 naar 4,53 procent per afgelopen week. De variabele rente is echter in dezelfde periode ruim 2,50 procentpunt opgelopen als gevolg van de verhogingen door de ECB. Zo stelt De Hypotheekshop uit de laatste cijfers.