Het solvabiliteitslabyrint: DNB en Verbond wijzen voor ontsluiting naar elkaar

Sinds het Conservatrix-debacle is de vraag of je geld veilig staat bij een lijfrente- of pensioenverzekeraar niet meer zo hypothetisch. Een adviseur kan voor de twijfelende consument de solvabiliteitscijfers erop naslaan. Maar waar vind je die? DNB houdt het bij, maar verstopt de informatie in een monumentaal Excel-document. Volgens de toezichthouder is het Verbond van Verzekeraars de aangewezen partij voor data-ontsluiting, maar in Den Haag verwijzen ze weer terug naar DNB.