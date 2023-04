Vernieuwde opleiding Certified Financial Planner is begonnen

Twintig financieel planners in spe zijn gestart met de vernieuwde Opleiding Certified Financial Planner (CFP) van Lindenhaeghe. De opleiding past in het nieuw modulair vakbekwaamheidsbouwwerk, geïntroduceerd door Stichting Federatie Financieel Planners (FFP) in 2023, waarmee financieel planners zich voor een of meerdere marktprofielen kunnen certificeren.