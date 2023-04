Woningen gebouwd voor 1930 dalen hard in prijs

In het laatste kwartaal van 2022 zijn huizen die voor 1930 zijn gebouwd 6 procent in waarde gedaald. Dit in vergelijking met drie maanden eerder. De waarde van de oudere woningen dalen omdat vaak de energiezuinigheid achterblijft. Dit stelt Kadasterdata.nl, een online platform voor woninginformatie, op basis van data van onder meer het Kadaster en het CBS.