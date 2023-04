Klant wil dat ook digitale assistent verzekeraar hem begrijpt

Digitale assistenten zijn in opkomst. Veel verzekeraars, intermediairs, volmachtbedrijven en andere organisaties in de financiële dienstverlening hebben de chatbot en/of spraakassistent inmiddels geïntroduceerd of zijn dat van plan. Klanten zijn echter lang niet altijd blij met het digitale contact. Maar liefst 90 procent voelt zich onbegrepen.