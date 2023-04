Lessen na zachte livegang robo-hypotheekadvies: ‘Starter nog niet prijsgevoelig’

Begin 2022 maakte Marisa Lodewijks, algemeen directeur van Ingage Franchise, bekend dat ‘haar’ keten als eerste volwaardig robo-advies in Nederland zou gaan introduceren. Inmiddels is deze module live. We gingen in gesprek met Lodewijks en Matthijs Mons van Yellowtail | Conclusion; de softwarepartij die de robo-adviesmodule heeft ontwikkeld. Hoe staat het ervoor? Welke lessen zijn er geleerd? En wat is de planning? Een recap, na een jaar ontwikkelen, uitproberen en (kleinschalig) lanceren.