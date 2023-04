AFM: Consument in het nauw door digitalisering, hoogste tijd voor debat

Digitalisering en toenemend gebruik van klantgegevens in de verzekeringsmarkt bieden kansen én risico's. De AFM greep de presentatie van het jaarverslag aan om te waarschuwen voor de maatschappelijke effecten. De bescherming van de consument is in het geding.