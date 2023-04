Van Bruggen: starter kiest vaker voor rentevaste periode van 10 jaar

Het aandeel van de rentevaste periode 10 jaar vast steeg tot iets boven 50 procent. In het eerste kwartaal van 2022 was 10 jaar vast slechts goed voor 19 procent van de hypotheekaanvragen en was 20 jaar vast de populairste rentevaste periode met 50 procent en 30 jaar vast met 19 procent evenveel als 10 jaar vast. Het aandeel is in het eerste kwartaal van 2023 sterk gedaald naar 20 procent en voor 30 jaar vast naar 5 procent. Dit maakt Oscar Noorslag, compliance officer bij de Van Bruggen Adviesgroep, in een nieuwsbrief van de intermediair.