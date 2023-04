Rode kaart voor vergelijkingskaart

De vergelijkingskaart is sinds 1 april beschikbaar voor financieel dienstverleners. Deze kaart vervangt de komende maanden het dienstverleningsdocument. Beide documenten zijn in het leven geroepen om te stimuleren dat burgers en bedrijven diensten en kosten van financieel dienstverleners beter kunnen vergelijken. Meer transparantie dus. Bij transparantie is het net als met duurzaamheid, iedereen is er voor (of niemand is er tegen). Maar wat bereik je er mee?