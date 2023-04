Schadehersteller stapt uit Schadegarant-netwerk: 'Er is heel veel onrust'

Houden verzekeraars met hun schadesturingsconcepten autoschadebedrijven in een houdgreep of niet? Onderhandelingen over nieuwe tariefafspraken verliepen dit voorjaar volgens herstellers zeer moeizaam, maar verzekeraars hebben een andere lezing. Albert Koops van het gelijknamige autoschadebedrijf uit Borger stapte uit het Schadegarant-netwerk en doet tot nu toe als enige zijn verhaal: “Er is heel veel onrust bij schadeherstellers.” Schadegarant zelf meldt ondertussen dat het aantal aangesloten bedrijven alleen maar is gegroeid.