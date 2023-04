Amsterdamse woningen in eerste kwartaal voor minder verkocht

Afgelopen kwartaal zijn via MVA-makelaars bijna 1500 Amsterdamse woningen verkocht. Het ging daarbij in doorsnee voor 507.000 euro naar een nieuwe eigenaar. Dit komt neer op een daling van 4,9 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2022. De huizenprijzen in Amsterdam zijn daarmee afgenomen tot het niveau van het eerste kwartaal van 2021, toen het bedrag voor het eerste boven de half miljoen euro uitkwam. Dit constateert de MVA uit kwartaalcijfers die gelijktijdig met de NVM bekend worden gemaakt.