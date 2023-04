Makelaars constateren sterkste daling van huizenprijzen in tien jaar

Huizenkopers telden gemiddeld 8,2 procent minder neer voor een bestaande woning in vergelijking met een jaar eerder. Vooral vrijstaande huizen en appartementen werden fors goedkoper. Dit blijkt uit cijfers gepresenteerd door de NVM over de Nederlandse huizenprijzen in het eerste kwartaal van 2023. Het gaat om de sterkste daling in tien jaar.