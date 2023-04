Sjoemelkantoor moet ook in hoger beroep boeten voor dubbele claim

Een Goudse belangenbehartiger in letselschades zag zijn kans schoon toen dezelfde man in minder dan drie maanden tijd twee keer werd aangereden. Het kantoor diende dezelfde claim in bij zowel Nationale-Nederlanden als Achmea, waarna de verzekeraars ervoor zorgden dat de belangenbehartiger voor minimaal drie jaar in de frauderegisters terechtkwam. De rechtbank in Den Haag oordeelde vorig jaar dat dit terecht was. De uitspraak blijft nu ook in hoger beroep staan.