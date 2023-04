‘Sommige mensen kopen een huis als de grond nog niet eens rijp is’

In het laatste kwartaal van 2022 is de verkoop van nieuwbouwwoningen gehalveerd ten opzichte van het jaar ervoor. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Volgens het statistiekbureau is dit de grootste daling sinds 2015, toen het CBS begon met dit bij te houden.