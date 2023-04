NN moet van rechter toch afblazen Hiswa wegens corona vergoeden

De organisatie van de Hiswa te Water heeft in tweede instantie succes geboekt met een rechtszaak tegen Nationale-Nederlanden: die wilde het annuleren van de bootshow wegens coronamaatregelen in 2020 niet vergoeden op de evenementenverzekering. In kort geding kreeg NN gelijk, maar de rechter in Rotterdam heeft in de daaropvolgende rechtszaak toch geoordeeld dat de afgelasting onder de dekking valt.