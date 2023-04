HDN: hypotheekmarkt terug naar niveau voor corona

HDN (Hypotheken Data Netwerk) registreerde afgelopen kwartaal in totaal 91.341 hypotheekaanvragen. Dit is een vergelijkbaar aantal met de kwartaalcijfers uit de pre-coronajaren 2017-2019 maar meer dan een halvering van het aantal aanvragen in het eerste kwartaal van 2022.