Verbond maakt eerste codes voor schadeoorzaken bekend

Om duidelijkheid en meer eenduidigheid te bieden heeft het Verbond van Verzekeraars de eerste codes schadeoorzaken voor de branche cyberverzekeringen gepubliceerd. De terminologie die gebruikt wordt in het opslaan van gegevens rondom cyberschade kan onderling weleens verschillen. Om deze onduidelijkheid weg te nemen zijn codes ontwikkeld door het kennis- en standaardisatie-instituut SIVI, in overleg met het platform Cyber in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars.