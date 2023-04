Van Bruggen ziet gemiddelde variabele en 10 jaar vaste hypotheekrentes dichtbij elkaar liggen

Veel geldverstrekkers voeren afgelopen week een hypotheekrentewijziging door. Het ging daarbij om over het algemeen kleine verlagingen van slechts een paar honderdsten. Gemiddeld verhoogden geldverstrekkers, die hun variabele hypotheekrente verhoogden, dat met 0,35 procent. De gemiddelde variabele en 10 jaar vaste hypotheekrentes liggen daardoor inmiddels dichtbij elkaar. Dit concludeert Van Bruggen Adviesgroep, in een nieuwbrief van de intermediair. De gemiddelde variabel hypotheekrente met NHG staat met 4,08 procent tegenover 4,16 voor 10 jaar vast. Het verschil voor de rentes zonder NHG tot en met 100 procent marktwaarde is nog kleiner (4,59 procent tegenover 4,61 procent).