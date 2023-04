De Hypotheker: ‘woningmarkt lijkt geleidelijk te herstellen’

In het eerste kwartaal van 2023 is het totale aantal hypotheekaanvragen met –52 procent ruim gehalveerd. Dit in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Dit is vooral het gevolg van een forse daling van het aantal hypotheekaanvragen voor het oversluiten van een bestaande hypotheek (-92 procent). Ondanks een forse afname van het totale aantal hypotheekaanvragen ten opzichte van vorig jaar, zijn er verschillende signalen dat de huizenmarkt zich langzaam herstelt. Zo is het aantal hypotheekaanvragen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2022 met 10 procent toegenomen. Dit blijkt uit de Hypotheekindex van De Hypotheker.