NN kan niet hard maken dat het een mol had op de schadeafdeling

De rechtbank in Rotterdam heeft een behoorlijke stapel bewijs van tafel geveegd om een oud-schadebehandelaar van Nationale-Nederlanden vrij te spreken. Hoewel het aantonen van zijn betrokkenheid bij een omvangrijk fraudenetwerk een abc’tje leek, vindt de rechter het bewijs te mager. NN kan nog niet zeggen of het in hoger beroep gaat zolang de zaak tegen de overige twee verdachten nog niet rond is.