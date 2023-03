CBS: Inflatie is in maart flink afgenomen tot 4,4 procent

In snelle eerste raming maakt het CBS bekend dat de inflatie deze maand op 4,4 procent is uitgekomen. Ten opzichte van februari is de inflatie flink afgenomen toen het percentage op 8 procent uitkwam. De reden: de dalende energieprijzen. De prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak werden wel opnieuw fors hoger. De afzwakkende inflatie is goed nieuws maar waakzaamheid blijft geboden, waarschuwt minister Sigrid Kaag (Financiën). Kaag noemt het een geruststelling "dat de inflatie inderdaad die dalende trend laat zien", vooral dankzij dalende energieprijzen. "Maar het blijft nog best kwetsbaar en we zitten nog steeds in economisch onzekere tijden." Zij wijst daarbij ook op de recente onrust op de financiële markten.