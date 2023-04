Doreen van Adrichem (Westland Adviesgroep): ‘Buitendienst blijft mannenwereld’

Ze is geboren en getogen in de glastuinbouw. Doreen van Adrichem runt samen met compagnons Ton van Dijk, Marco Smit en Rob Warmenhoven de Westland Adviesgroep, gespecialiseerd in glastuinbouwbedrijven. Een mannenwereld van enorme investeringen, snelle ontwikkelingen en bijbehorende risico’s. AM bezocht haar te midden van de kassen, waar haar dagelijkse werk plaatsvindt. “Als zich een calamiteit bij de klant voordoet, is het kaplaarzen aan en gaan.”