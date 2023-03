Athora Netherlands: risicovoller beleggen pakt goed uit

Athora Netherlands presenteert vandaag een sterk verbeterd onderliggend resultaat. Waar dat in 2021 nog 302 miljoen euro was, is dat vorig jaar gestegen naar 413 miljoen euro. De toename is vooral te danken aan hogere beleggingsopbrengsten door risicovoller beleggen, zo meldt het bedrijf. Het boekhoudkundig nettoresultaat over 2022 is wel verslechterd: - 928 miljoen euro (2021: - 27 miljoen).