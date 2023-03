Adfiz en Bavam: Vergelijkingskaart kan wachten. 'Vinkje is niet gratuit'

Eind deze week wordt de Vergelijkingskaart ingevoerd als opvolger van het dienstverleningsdocument. Maar er is nog veel onduidelijk over de juridische consequenties als je erin aangeeft dat je onafhankelijk bent. Na DFO adviseren ook Adfiz en de Vereende, als beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar Bavam, om gebruik te maken van de overgangsperiode en de kaart niet al per 1 april in te voeren.