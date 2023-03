Schade door internetfraude komt in 2022 uit op bijna 61 miljoen

Helpdeskoplichting, maar ook phishing, gestolen bankpassen en creditcardfraude. Het online oplichten van bankklanten is een groot maatschappelijk probleem. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). In 2022 bedroeg de schade door fraude in het betalingsverkeer bijna 61 miljoen euro. De NVB geeft aan dat er meer samenwerking nodig is om fraude in het betalingsverkeer tegen te gaan.