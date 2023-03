Atradius verwacht dat faillissementen dit jaar met 79 procent stijgen

Het aantal faillissementen onder ondernemers stijgt dit jaar met maar liefst 79 procent en in 2024 met 21 procent. Dit concludeert de kredietverzekeraar Atradius in haar faillissementsvooruitzichten als verwachting voor 2023 en 2024. Corona en de gerelateerde overheidssteun die sinds vorig jaar is stopgezet worden als oorzaak genoemd voor het hoge aantal bedrijven dat zich wist overeind te houden, maar naar verwachting alsnog gaat omvallen.