Van Bruggen: ‘Hoge rente en inflatie is terug te zien in actuele woningverkoopcijfers’

Voor wie nu voor het eerst een woning koopt of een andere woning koopt, heeft te maken met duurdere maandelijkse kosten. De hypotheekrente is verviervoudigd ten opzichte van 2021. Dat concludeert Van Bruggen Adviesgriep in een nieuwsbrief van de intermediair.