Arno Onink: 'Wagenpark verzekeren? Niet als je degelijk rendement wil'

De leaseautomarkt is dé groeimarkt voor mobiliteitsverzekeraars die al leasewagens in portefeuille hebben. “Als je het goed aanpakt, ligt daar een kans”, is de overtuiging van Arno Onink van trendonderzoeksbureau Trend-Rx. “Je moet alleen wel veel actuariële capaciteit vrijmaken om de risico’s goed in te schatten.”