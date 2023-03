BBB: omarm het; de samenleving kan niet zonder

Het is oorlog maar niemand die het ziet. Huib Modderkolk is onderzoeksjournalist bij de Volkskrant en schreef onder deze titel een bestseller. Dagelijks vinden in Nederland grootscheepse, digitale aanvallen plaats op bedrijven, organisaties en overheidsorganen. Nederland ligt digitaal onder vuur, waarbij wij door allerlei oorzaken kwetsbaar zijn.