ABP vergoedt gevolgschade onder 8.000 gedupeerde pensioendeelnemers

De financiële schade die is ontstaan door nabetalingen van een arbeidsongeschiktheidspensioen onder 8.000 gedupeerden werd door ABP in 2019 vergoedt. Door deze nabetaling kregen gedupeerden hoge belastingaanslagen en moesten zij toeslagen terugbetalen. In Meldpunt van Omroep Max liet ABP-bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen weten dat ABP de gevolgschade gaat vergoeden.