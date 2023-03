Chantal Vergouw verruilt Interpolis voor KPN

Chantal Vergouw verlaat Interpolis en treedt per 1 juni 2023 toe tot de Raad van Bestuur van KPN. Sinds medio 2016 werkt zij als divisievoorzitter van Interpolis Achmea. Het is nog niet duidelijk wie Vergouw opvolgt. De procedure is inmiddels gestart.