De Hypotheekshop: onrust rond banken levert goedkopere hypotheken op

De onrust rond omgevallen banken in de VS en de redding van Credit Suisse in Zwitserland levert huizenzoekers een voordeel op. De rentes op hypotheken zijn daardoor opvallend snel gedaald, merkt De Hypotheekshop. Volgens de organisatie voor hypotheekadviseurs ging het afgelopen week om een van de sterkste dalingen van de afgelopen negentien jaar.