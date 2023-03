Een wagenpark is niet chronisch ziek

Telematica trekt wagenparken uit de onverzekerbaarheid. Hello Mobility van Nationale-Nederlanden is daar het beste voorbeeld van. Een totaaloplossing die geïntegreerd wordt in de wagenparkverzekering van NN, waardoor de verzekeraar nu weer wagenparken tot 250 auto’s groot in dekking neemt. In het AM Expertpanel klonken ook kritische geluiden, met name over de solidariteit. Maar dat lijkt me onterecht.