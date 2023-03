Met Hello Mobility is NN klaar voor verdere consolidaties op mobiliteitsmarkt

Begin maart werd bekend dat Nationale-Nederlanden verkeersveiligheidsspecialist The RoadsafetyLAB heeft overgenomen. Hiermee is NN ook weer volledig eigenaar van Hello Mobility, de oplossing voor datagedreven schadepreventie die de verzekeraar zelf heeft ontwikkeld, maar die in het kader van een strategisch partnerschap in april 2021 verder ging onder de vleugels van VVCRP-Prodrive. Deze over- en terugname bevestigen dat zakelijke mobiliteit een van dé speerpunten vormt binnen NN, erkent directeur Schade Intermediair Edwin Grutterink.