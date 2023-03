Advies Hoge Raad: controle schending mededelingsplicht hoeft niet scherper

Verzekeraars hoeven niet actiever te gaan onderzoeken of een verzekerde bij het aanvragen van een verzekering de mededelingsplicht al dan niet heeft geschonden. Dat staat in een advies aan de Hoge Raad over een rechtszaak rondom een zakelijke autoverzekering, waarin de verzekerde claimt dat verzekeraar NN al eerder had kunnen weten dat hij zijn schadeverleden had verzwegen en hem dus eerder daarvan op de hoogte had moeten stellen.