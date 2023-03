AMmagazine, editie 69 2023

De maarteditie van AM staat in het teken van innovatie & ICT. Met onder meer een interview met Sten Saar van insurtech Zego. Ook aandacht voor de digitale variant van Sherlock Holmes, Sjerlok, die wereldwijd speurt naar in Nederland gestolen auto's en hoe het provisieverbod innovatie tegenwerkt.