AM Expertpanel: ‘Telematica voor wagenparken is ook cherrypicking’

Een intermediair die een wagenpark moet onderbrengen, zal merken dat de keuze niet heel uitgebreid is. Aanbieders trachten de verzekerbaarheid te verbeteren met telematica. Kastjes in de auto’s die het rijgedrag registreren, en die uiteindelijk tot een veiliger, efficiënter en duurzamer wagenpark moeten leiden. Het AM Expertpanel is niet alleen maar positief.