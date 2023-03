ASR gaat samenwerkingen aan om duurzaam schadeherstel boost te geven

ASR wil nog sterker inzetten op duurzaam schadeherstel. Om dit een boost te geven heeft de verzekeraar een meerderheidsbelang genomen in Soople, een schadeherstelbedrijf van eigenaar Plegt-Vos, en een minderheidsbelang in Fixxer, een nieuwe vennootschap die is opgezet in samenwerking met Belfius Insurance.