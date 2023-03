MoneyView: rente persoonlijke leningen op niveau van tien jaar geleden

De gemiddelde rente voor Persoonlijke Leningen (PL) bevindt zich (bijna) op hetzelfde niveau als tien jaar geleden en veel aanbieders kruipen met hun hoogste tarieven naar de wettelijke grens van 12 procent. Deze wettelijke maximale rente was vanwege corona een paar jaar wat lager, maar is per 1 januari 2023 weer terug naar 12 procent. Zo schrijft MoneyView in het jaarlijkse Special Item Consumptief Krediet.